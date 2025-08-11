Αρχιδιαιτητής υπό ομηρία

Η ελληνική διαιτησία βρίσκεται σε διεθνή επιτροπεία εδώ και μια δεκαετία. Δυστυχώς ουδείς από τους εκάστοτε ξένους αρχιδιαιτητές τόλμησε να κάνει το μεγάλο βήμα. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Υποτίθεται ότι η ΚΕΔ λειτουργεί ανεξάρτητα. Ούτε από την ΕΠΟ δέχεται επιρροές ούτε πολύ περισσότερο από τις ομάδες. Αλλωστε αυτό το λέει και η κοινή λογική. Δεν είναι δυνατόν οι μεγάλες ΠΑΕ να έχουν τον πρώτο λόγο για το πρέπει να ορίζονται Ελληνες διαιτητές στα ντέρμπι του πρωταθλήματος.

Κι όμως: Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά δεν κατάφερε στον τελευταίο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος να ορίσει Ελληνα ρέφερι, παρότι ήταν διακαής επιθυμία του. Δειλά – δειλά θέλησε να ψελλίσει ότι πρόκειται για αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΟΦΗ και όχι σε ομάδες των Big 5, αλλά η αρχική αντίδραση της κρητικής ομάδας τον έκανε να αναδιπλωθεί. Πόσο μάλλον που και ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον ΟΦΗ για ξένο διαιτητή στον τελικό.

Ακούγεται περίεργο ο αρχιδικαστής να ορίζει δικαστές που απαιτούν οι διάδικοι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ΚΕΔ σύρεται πίσω από τις απαιτήσεις των μεγάλων ομάδων και αποφεύγει να ακολουθήσει τη φυσιολογική οδό που είναι η επαναφορά Ελλήνων ρέφερι στα ντέρμπι, τη στιγμή μάλιστα που έχει περάσει τόσος καιρός διεθνούς επιτροπείας.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης είχε δηλώσει ευθαρσώς ότι αν συμφωνήσουν οι Big 5 και ο Αρης, τότε η Ομοσπονδία δεν είχε καμία αντίρρηση να μη σφυρίζουν ξένοι τα ντέρμπι. Από τη στιγμή που ο αρχιδιαιτητής έχει την κάλυψη της ΕΠΟ, αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν προχωράει στο αυτονόητο.

Εκτός κι αν τη διαιτησία στην Ελλάδα τη διοικούν οι μεγάλες ομάδες. Ο Στεφάν Λανουά οφείλει να ξεφύγει από τέτοιου είδους αγκυλώσεις, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πάψει να είναι υπό διαρκή ομηρία. Πρέπει επιτέλους να αποδείξει ότι έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι στα διαιτητικά θέματα.

Αλλωστε σε αυτό συνηγορεί και η πρόσφατη δήλωση του προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι. Είπε με σαφήνεια ότι η χώρα μας χρειάζεται πλέον λιγότερους ξένους διαιτητές.