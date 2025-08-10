Η Αλ Νασρ προσφέρει 30 εκατ. στην Μπάγερν για τον Κομάν

Οι Σαουδάραβες έχουν θέσει ως μεταγραφική προτεραιότητα την απόκτηση του Γάλλου μεσοεπιθετικού της Μπάγερν Μονάχου.

Η Αλ Νασρ είναι αποφασισμένη να προσθέσει ακόμη έναν σταρ στο ρόστερ της, στοχεύοντας στην περίπτωση του Κίνγκσλεϊ Κομάν, με τους Σαουδάραβες να έχουν καταθέσει ήδη πρόταση στην Μπάγερν Μονάχου.

Η Αλ Νασρ προσφέρει στους Βαυαρούς 30 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού, προσφέροντας και ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στον Γάλλο.

Η Μπάγερν είναι θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Κομάν στην Αλ Νασρ, ενώ σύμφωνος στην μετακίνηση είναι και ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, με τις συζητήσεις των δύο ομάδων να βρίσκονται στα τελικά στάδια.