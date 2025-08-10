Η Μίλαν συμφώνησε με Γιουνάιτεντ για τον δανεισμό του Χόιλουντ αλλά «κλωτσάει» ο Δανός επιθετικός!

Σε μεγάλο «αγκάθι» εξελίσσεται για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ράσμους Χόιλουντ, αφού ο Δανός στράικερ δεν θέλει να αποχωρήσει από τους «Κόκκινους Διάβολους».

Μετά την απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο, ο Χόιλουντ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρούμπεν Αμορίμ και η Γιουνάιτεντ έχει συμφωνήσει με την Μίλαν για τον δανεισμό του, αλλά ο Δανός βάζει... εμπόδια.

Οι «ροσονέρι» δίνουν στους «κόκκινους διάβολους», έξι εκατ. ευρώ ως ενοίκια και δέχονται να μπει οψιόν αγοράς ύψους 45 εκατομμυρίων για το επόμενο καλοκαίρι, καλύπτοντας και το συμβόλαιο του Χόιλουντ.

Ο 23χρονος επιθετικός, ωστόσο δεν δέχεται να μετακινηθεί ως δανεικός στην Μίλαν, αφού θέλει να παραμείνει στην Γιουνάιτεντ και να «παλέψει» για την θέση του, παρότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρούμπεν Αμορίμ.