Επεισόδιο οπαδικής βίας στην Φθιώτιδα - Πήγε να δει αγώνα του Παναθηναϊκού και τον απείλησε με μαχαίρι

Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη ενός άνδρα 30 ετών για το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/8).

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στην Φθιώτιδα, αφού ένας 20χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία περιστατικό λεκτικής και σωματικής βίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός φίλαθλος πήγε σε καφετέρια να παρακολουθήσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ, όταν άγνωστος άνδρας, περίπου 30 ετών, τον πλησίασε και άρχισε να τον εξυβρίζει με φράσεις, όπως «κ@@@@λοβ@ζ@λες π@υτ@@@ς» και «γ@μ@ τα σπίτια σας».

Όπως αναφέρει το lamianow.gr, στη συνέχεια έβγαλε από την τσέπη του ένα αιχμηρό αντικείμενο τύπου στιλέτο, με το οποίο απείλησε τον νεαρό, συνεχίζοντας τις ύβρεις και τις οπαδικές αναφορές προς τον 20χρονο, που φορούσε μπλούζα συνδέσμου ομάδας, λέγοντας του χαρακτηριστικά : «χ@@@@γκαν του κ@@@@λου», αφού του πήρε την μπλούζα μάλιστα τράπηκε σε φυγή.



Το θύμα απομακρύνθηκε άμεσα και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία εντόπισε και συνέλαβε τον ύποπτο στην προσωρινή κατοικία του.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στην κατοικία του 30χρονου βρέθηκαν δύο μαχαίρια μήκους περίπου 10 εκατοστών αλλά και ένα μαύρο μπλουζάκι με διακριτικά άλλης ομάδας.

Ο συλληφθείς δεν απολογήθηκε, κάνοντας χρήση του δικαιώματός του να απολογηθεί παρουσία δικηγόρου, και παρέμεινε κρατούμενος πριν οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.