Άρχισε το show στη Νάπολι ο Ντε Μπρόινε με δύο γκολ και ασίστ (vid)

Ο Ντε Μπρόινε έδειξε την τεράστια ποιότητα που διαθέτει αφού μέσα σε ένα 20λεπτο στο πρώτο ημίχρονο, έβγαλε την ασίστ στον Ντι Λορέντσο για το 1-0 της Νάπολι και στο 15' και το 23' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.
Στη συνέχεια η Τζιρόνα αντέδρασε και μείωσε σε 3-2, με τη Νάπολι ωστόσο να διατηρεί το προβάδισμά της μέχρι το τέλος της φιλικής αναμέτρησης, με τον Ντε Μπρόινε να γεμίζει με χαμόγελα του οπαδούς της πρωταθλήτριας Ιταλίας.
