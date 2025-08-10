Άρχισε το show στη Νάπολι ο Ντε Μπρόινε με δύο γκολ και ασίστ (vid)

Ο Βέλγος αρτίστας άρχισε να «ζεσταίνεται» ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν στην Serie A, δίνοντας show στην φιλική αναμέτρηση της Νάπολι με την Τζιρόνα.

Ο Ντε Μπρόινε έδειξε την τεράστια ποιότητα που διαθέτει αφού μέσα σε ένα 20λεπτο στο πρώτο ημίχρονο, έβγαλε την ασίστ στον Ντι Λορέντσο για το 1-0 της Νάπολι και στο 15' και το 23' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Στη συνέχεια η Τζιρόνα αντέδρασε και μείωσε σε 3-2, με τη Νάπολι ωστόσο να διατηρεί το προβάδισμά της μέχρι το τέλος της φιλικής αναμέτρησης, με τον Ντε Μπρόινε να γεμίζει με χαμόγελα του οπαδούς της πρωταθλήτριας Ιταλίας.

Di Lorenzo, su assist di De Bruyne, porta avanti il Napoli contro il Girona



pic.twitter.com/f6cyh72uCH — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) August 9, 2025

Kevin De Bruyne | Napoli 2-0 Girona



Double leads for Italians! Assist: Lukakupic.twitter.com/v86qvd1f9w — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2025