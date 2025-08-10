Μια... ΠΑΟΚτσήδικη συνάντηση στην Αγγλία: Το τετ α τετ Τζίμα-Κουλιεράκη (pics)

Οι φιλικές αναμετρήσεις της Μπράιτον με την Βόλφσμπουργκ στην Αγγλία, είχαν έντονο «ασπρόμαυρο» χρώμα, με την συνάντηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη και του Στέφανου Τζίμα.

Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές που ξεπήδησαν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και πήραν μεταγραφή από τον Δικέφαλο στο εξωτερικό, είχαν σύντομο τετ α τετ πριν την φιλική αναμέτρηση των ομάδων τους.

Ο Κωνταντίνος Κουλιεράκης, μάλιστα ανάρτησε και τα ανάλογα φωτογραφικά στιγμιότυπα, σχολιάζοντας: «Τι όμορφο συναίσθημα να συναντάς καλούς φίλους και αγαπημένα πρόσωπα ξανά από κοντά».

Ο Στέφανος Τζίμας από την πλευρά του σχολίασε: «Σαγαπώ αδερφέ μου», με τους δύο Έλληνες διεθνής να μην κρύβουν την χαρά τους για την σύντομη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο του φιλικού της Μπράιτον με την Βόλφσμπουργκ.