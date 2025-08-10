Μια... ΠΑΟΚτσήδικη συνάντηση στην Αγγλία: Το τετ α τετ Τζίμα-Κουλιεράκη (pics)

Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές που ξεπήδησαν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και πήραν μεταγραφή από τον Δικέφαλο στο εξωτερικό, είχαν σύντομο τετ α τετ πριν την φιλική αναμέτρηση των ομάδων τους.
Ο Κωνταντίνος Κουλιεράκης, μάλιστα ανάρτησε και τα ανάλογα φωτογραφικά στιγμιότυπα, σχολιάζοντας: «Τι όμορφο συναίσθημα να συναντάς καλούς φίλους και αγαπημένα πρόσωπα ξανά από κοντά».
Ο Στέφανος Τζίμας από την πλευρά του σχολίασε: «Σαγαπώ αδερφέ μου», με τους δύο Έλληνες διεθνής να μην κρύβουν την χαρά τους για την σύντομη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο του φιλικού της Μπράιτον με την Βόλφσμπουργκ.