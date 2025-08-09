Η Μιάλμπι γράφει ιστορία: Σάρωσε τη Μάλμε και πάει για πρωτάθλημα

Η Μιάλμπι συνεχίζει να γράφει το δικό της ποδοσφαιρικό παραμύθι στην Allsvenskan, παίρνοντας ένα ακόμη σπουδαίο αποτέλεσμα. Η ομάδα του Άντερς Τόρστενσον θριάμβευσε με 3-1 μέσα στην έδρα της Μάλμε.

Με αυτόν τον τρόπο πήρε μια νίκη που τη φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην κατάκτηση του πρώτου της πρωταθλήματος.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές του αγώνα οι Γιόχανσον, Στράουντ και Γκούσταφσον, οι οποίοι βρήκαν δίχτυα και οδήγησαν τους φιλοξενούμενους σε ένα αποτέλεσμα-δήλωση. Με αυτό το τρίποντο, η Μιάλμπι ξέφυγε στο +7 από τη Χάμαρμπι, αν και έχει ένα παιχνίδι περισσότερο, ενώ απομένουν 11 αγωνιστικές για το φινάλε.

Το κατόρθωμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πως ο σύλλογος προέρχεται από το Χάλεβικ, μια μικρή κωμόπολη με λιγότερους από 1.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη επιτυχία της ομάδας ήταν ένας χαμένος τελικός Κυπέλλου το 2023 και δύο τίτλοι στη Β’ κατηγορία.

Όμως οι «κίτρινοι» έχουν την ευκαιρία να γράψουν ιστορία και να γίνουν το πιο εντυπωσιακό ποδοσφαιρικό παραμύθι της χρονιάς στη Σουηδία.