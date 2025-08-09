Ζαφείρης... on fire: Σκόραρε ξανά με την Σλάβια (vid)

Ο Χρήστος Ζαφείρης συνεχίσει και στη νέα σεζόν από εκεί που σταμάτησε πέρσι, σημειώνοντας ακόμη ένα γκολ με την φανέλα της Σλάβια Πράγας.

Ο 22χρονος χαφ που απασχολεί «ζεστά» τον ΠΑΟΚ, σημείωσε το δεύτερο γκολ του σε τέσσερις αγωνιστικές του τσεχικού πρωταθλήματος, διαμορφώνοντας το 2-0 για την Σλάβια Πράγας στο ματς με την Τέπλιτσε.

Συγκεκριμένα, στο 52ο λεπτό, ο Ντορλέι έβγαλε την μπαλιά στον Ζαφείρη, με τον Έλληνα χαφ να μπαίνει την περιοχή της Τέπλιτσε από πλάγια θέση αριστερά και με υπέροχο σουτ στην κίνηση «έγραψε» το 2-0 για την Σλάβια.

Έτσι, ο νεαρός χαφ σε τέσσερα ματς με την φανέλα της Σλάβια Πράγας, έχει πλέον στο ενεργητικό του δύο γκολ και μια ασίστ, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε την περσινή σεζόν.