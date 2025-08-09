Στο γήπεδο ο ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε η προετοιμασία με φόντο την Αυστρία

Το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου (09.08) την προετοιμασία του, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην Αυστρία.

Το παιχνίδι της Τούμπας κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό της Αυστρίας.

Οι ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα την περασμένη Πέμπτη ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γήπεδο, την πισίνα και το γυμναστήριο.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν με τους προπονητές τόσο στην τακτική, όσο και στη φυσική κατάσταση, μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια.

Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό στο γήπεδο.

Την Κυριακή (10.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30.