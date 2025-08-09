Έσπασε το... ρόδι ο Ατρόμητος, πρώτη ήττα για τον Παναιτωλικό (vid)

Χάρη σε γκολ του Δημήτρη Σταυρόπουλου, οι Περιστεριώτες επικράτησαν, εντός έδρας, με 1-0 των Αγρινιωτών και πέτυχαν την «παρθενική» -φιλική- νίκη στην εποχή του Λεωνίδα Βόκολου. Αντίθετα, αυτή ήταν η πρώτη ήττα για την ομάδα του Γιάννη Πετράκη, σε 90λεπτο αγώνα προετοιμασίας.

Σε γενικές γραμμές ήταν ένα «κλειστό» παιχνίδι που κρίθηκε χάρη στο γκολ με κεφαλιά του στόπερ Σταυρόπουλου έπειτα από το κόρνερ του Μίχορλ στο 23'.

Ακολούθησαν μερικές καλές ευκαιρίες ανά διαστήματα με Μπελεβώνη-Άλεξιτς από την μία και Σταυρόπουλο-Κίνι-Παλμεζάνο από την άλλη, όμως το 1-0 ήταν το τελικό στο Περιστέρι.

Δεν αγωνίστηκε ο Γιώργος Λιάβας, καθώς πορτογαλικά Μέσα αναφέρουν ότι βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Ρίο Άβε ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Οι δυο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League, όπου θα διασταυρώσουν τα... ξίφη τους στο Αγρίνιο (23 ή 24 Αυγούστου).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Ουεντραόγκο, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Τζοβάρας, Φαν Βέερτ, Μπάκου.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες (75′ Ζίβκοβιτς), Γαλιάτσος (63′ Αγαπάκης), Στάγιτς (63′ Ουνάι Γκαρσία), Μανρίκε (63′ Μίχαλακ), Κοντούρης (63′ Ράδος), Νικολάου, Αποστολόπουλος, Εστεμπάν (75′ Βασιλείου), Μπελεβώνης (63′ Λούις), Άλεξιτς (75′ Κακιώνης).