ΜΜΕ Τσεχίας: «Η Σλάβια έλαβε πρόταση από τον ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη, αλλά δεν το συζητά»

Η Σλάβια Πράγας αρνήθηκε να παραχωρήσει τον Χρήστο Ζαφείρη, παρά την πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Τσεχίας.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της τσεχικής ιστοσελίδας inFotbal.cz, «υπήρξε έντονος ντόρος γύρω από τον Χρήστο Ζαφείρη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τώρα η κατάσταση επαναλαμβάνεται. Η Σλάβια δέχθηκε επίσημη προσφορά από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη από την προηγούμενη που είχε απορριφθεί από τον Ολυμπιακό.

Τσεχικές πηγές από το inFotbal.cz επιβεβαιώνουν συγκεκριμένα ότι η προσφορά έφτασε τα 9 εκατομμύρια ευρώ (220 εκατομμύρια κορώνες), συνοδευόμενη από ένα ελκυστικό συμβόλαιο με βασικό μισθό που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια κορώνες ετησίως. Ωστόσο, η απάντηση της Σλάβια ήταν άμεση και κατηγορηματική: «Ευχαριστούμε, δεν ενδιαφερόμαστε».

Πηγές αναφέρουν πως η ομάδα της Πράγας απέρριψε την προσφορά, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η επιτυχία στο Champions League και ο τίτλος του πρωταθλήματος.

Ο Έλληνας διεθνής είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Σλάβια στα τέλη Ιουνίου, που δεσμεύει τον παίκτη μέχρι το 2028. Ο πρόεδρος της ομάδας, Γιάροσλαβ Τβρντίκ, είχε δηλώσει τότε: «Έχουμε συμφωνία με τον Χρήστο και δεν θα τον πουλήσουμε σε καμία προσφορά αυτή τη μεταγραφική περίοδο».

Και όπως τονίζουν οι Τσέχοι: «τα λόγια αυτά παραμένουν σε ισχύ. Ο ίδιος ο Ζαφείρης έχει δηλώσει πως 'αισθάνεται σαν στο σπίτι του'».