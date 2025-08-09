Σαλάχ προς UEFA για τον «Παλαιστίνιο Πελέ»: «Πείτε μας πώς, πού και γιατί πέθανε»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αντέδρασε δημόσια σε ανάρτηση της UEFA για τον θάνατο του Μοχάμεντ Αλ-Ομπέιντ, γνωστού ως «Παλαιστίνιου Πελέ».

Ο Αλ-Ομπέιντ, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Παλαιστίνης, σκοτώθηκε σε επίθεση ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, γεγονός που προκάλεσε συγκίνηση σε όλο τον κόσμο. Η UEFA εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στα social media, χωρίς όμως να αναφέρει τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο Σαλάχ, μέσω retweet, ζήτησε εξηγήσεις: «Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;». Ο Αιγύπτιος άσος της Λίβερπουλ έχει στο παρελθόν εκφραστεί ανοιχτά υπέρ της Παλαιστίνης και συνεχίζει να παίρνει θέση για όσα συμβαίνουν στη Γάζα.