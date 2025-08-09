Live Streaming: Ατρόμητος - Παναιτωλικός στο Περιστέρι

Ακόμα ένα φιλικό προετοιμασίας για τους Περιστεριώτες και τους Αγρινιώτες, αυτή τη φορά με άρωμα... Stoiximan Super League! Δείτε LIVE τον αγώνα στο κανάλι του Ατρομήτου.