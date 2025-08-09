Τζόλη, εσύ σούπερ σταρ: Με νέο γκολ «υπέγραψε» το ντέρμπι του Μπριζ (vid)

Mε τρία γκολ στα πρώτα πέντε επίσημα ματς της νέας σεζόν, ο Έλληνας διεθνής winger συνεχίζει από εκεί που... σταμάτησε πέρσι, αποτελώντας το επιθετικό «βαρόμετρο» της Κλαμπ Μπριζ!

Ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε και στο τοπικό ντέρμπι με τη Σερκλ Μπριζ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Jupiler Pro League, οδηγώντας την ομάδα του, Κλαμπ, σε μία άνετη νίκη με 2-0, η οποία είναι η δεύτερη στο βελγικό πρωτάθλημα.

Μετά από ένα κακό ποιοτικά πρώτο ημίχρονο, η αποβολή του Κάκου στο 40' έκανε πιο... εύκολα τα πράγματα για τους γηπεδούχους, που «καθάρισαν» το ματς σε πέντε λεπτά χάρη στα τέρματα του Βανάκεν στο 59' και του Έλληνα επιθετικού στο 63', κάνοντας συντήρηση δυνάμεων ενόψει της μεγάλης ρεβάνς με τη Σάλτσμπουργκ, την ερχόμενη Τρίτη (12/8) στο Βέλγιο, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.