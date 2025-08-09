Original 21: «Ένας χρόνος χωρίς τον Νίκο Ξηροκώστα - Υπήρξε ο γνήσιος εκφραστής της Ιδέας» (pics)

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Original 21 γράφει για τον έναν χρόνο που συμπληρώθηκε από τον θάνατο του Νίκου Ξηροκώστα, τον οποίο χαρακτηρίζει «γνήσιο εκφραστή της Ιδέας».

Η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της ΑΕΚ επισημαίνει πως το μεγαλείο της ψυχής του Νίκου Ξηροκώστα για την ζωή και τις μάχες του, αποτελεί παράδειγμα για όλους μας και καταλήγει «υπήρξε μαχητής της ζωής. Μαχητής της ΑΕΚ. Έμβλημα οπαδού για την στάση και τρόπο ζωής, τις καταβολές και την μπέσα».

Από την Original 21 γίνεται γνωστό επίσης πως το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο θα τελεστεί αύριο, Κυριακή 10 Αυγούστου και ώρα 10 π.μ. στο παρεκκλήσι του Αγίου Ισιδώρου που βρίσκεται εντος του Β Νεκροταφείου Αθηνών στην Ριζούπολη.

Η ανακοίνωση της Original 21:

Οι μέρες παράξενες ... Αύγουστος πονεμένος...

Με το αναπάντεχο γεγονός της απώλειας του Μιχάλη μας να παγώνει τον χρόνο,

βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ακόμη γεγονός τραγικό, αυτό της απώλειας του αδερφού μας Νίκου Ξηροκώστα.

Πέρασε ήδη ένας χρόνος ! Ακόμα να το πιστέψουμε !

Εάν η φράση αγνός και γνήσιος οπαδός είχαν συνώνυμο, σίγουρα το όνομα του θα γραφόταν με κεφαλαία γράμματα δίπλα.

Άτομα όπως ο Νίκος μεγάλωσαν κατά πολύ το μπόι της ORIGINAL 21, μαχώμενος για την ΑΕΚ μας και τα ιδανικά Της. Όσο υπάρχουμε θα μνημονεύουμε τις πράξεις του και την αγάπη του για την ΑΕΚ και την Οικογένεια της ORIGINAL 21 της οποίας η ζωή του έγινε "μονόδρομος" , ταγμένος για εκείνη.

Ο Νικόλας μας υπήρξε ο γνήσιος εκφραστής της ιδέας, ταξιδεύοντας για τα τρία ομορφότερα γράμματα σε όλη την γη… αμέτρητα τα χιλιόμετρα, πολλά τα σκηνικά παντού και πάντα, και οι στιγμές μαζί του άπειρες...

Το μεγαλείο της ψυχής του για την ζωή και τις μάχες του, αποτελεί παράδειγμα για όλους μας.

Μαχητής της ζωής. Μαχητής της ΑΕΚ. Εμβλημα οπαδού για την στάση και τρόπο ζωής, τις καταβολές και την μπέσα. Αρσενικός και ντόμπρος.

Από μια γωνιά της Κιτρινόμαυρης Λαμπρινής, και από εκείνη της "Σκεπαστής" σε κάθε γωνιά των γηπέδων, στην Αγία Σοφιά σήμερα, αύριο και για πάντα , ο νους μας πάντα θα ταξιδεύει μαζί του… Θα βρίσκεται κοντά μας… Σηκώνοντας χέρια… Φωνάζοντας δυνατά Α.Ε.Κ !

Το μνημόσυνο του Αδερφού μας Νίκου θα τελεστεί αύριο, Κυριακή 10 Αυγούστου και ώρα 10 π.μ. στο παρεκκλήσι του Αγίου Ισιδώρου που βρίσκεται εντος του Β Νεκροταφείου Αθηνών στην Ριζούπολη.

ORIGINAL 21 - 1982

YΓ. "Στα μάτια σου δεν θέλω αλλά δάκρυα

Γέλα μου, Όπως και χθες Γέλα μου..

Και πάρε με από δω,

σε άλλον πλανήτη σε άλλη γη, μακριά..."