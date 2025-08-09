Σαχτάρ με... συμμάχους από την Κρακοβία: Ζήτησαν την βοήθεια της Βίσλα ενόψει Παναθηναϊκού

Η Σαχτάρ, που έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει την έδρα της λόγω του πολέμου, έχει βρει.… στήριξη σε απρόσμενη πλευρά.

Την Πέμπτη στο Reymana Stadium της Κρακοβίας, όπου θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς του 0-0 του ΟΑΚΑ, θα έχει στο πλευρό της όχι μόνο τους δικούς της οπαδούς, αλλά και τη βοήθεια της Βίσλα Κρακοβίας.

Οι Ουκρανοί ποδοσφαιριστές, με πρωτοστάτη τον Μίκολα Ματκβιένκο, απηύθυναν πρόσκληση στα μέλη της γηπεδούχου ομάδας να στηρίξουν την Σαχτάρ, όπως είχε συμβεί και στον προηγούμενο προκριματικό γύρο απέναντι στην Μπεσίκτας.

Η ανταπόκριση ήταν θετική, με τους Πολωνούς να δηλώνουν παρόντες στο πλευρό της Σαχτάρ, ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια της ομάδας σε μια δύσκολη περίοδο.

Έτσι η ουκρανική ομάδα θα έχει την αμέριστη συμπαράσταση από την τοπική κοινωνία της Κρακοβίας, που δείχνει πως το ποδόσφαιρο μπορεί να ενώσει ενάντια σε έναν δυνατό αντίπαλο.