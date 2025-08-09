Επιβεβαιώνουν στο Μεξικό για Γιακουμάκη: «Επιστρέφει στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης βρίσκεται μία «ανάσα» από τον ΠΑΟΚ και τα Μέσα του Μεξικού επιβεβαιώνουν τις εξελίξεις για τον Έλληνα φορ και τον φέρνουν προ των πυλών της Τούμπας!

Η υπόθεση άρχισε να «ξεκλειδώνει» από το βράδυ της Τετάρτης, με τον Δικέφαλο να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον σύλλογο από το Μεξικό, προκειμένου να βρεθεί η τελική συμφωνία.

Καθοριστικό στοιχείο στην εξέλιξη αποτέλεσε η στάση του ίδιου του Έλληνα επιθετικού, ο οποίος από την αρχή έδειξε ξεκάθαρη προτίμηση στον ΠΑΟΚ και επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο Γιακουμάκης, όπως είναι ήδη γνωστό, άφησε πάνω από 700.000 ευρώ από το «βαρύ» συμβόλαιο που τον... δένει με την Κρουζ Αζούλ ενώ αποχαιρέτησε ήδη τους συμπαίκτες του, αναφέροντας πως είναι οι τελευταίες του ημέρες στο Μεξικό.

Την ίδια ώρα, τα ΜΜΕ της χώρας επιβεβαιώνουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας πως «ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την προσφορά του τις τελευταίες ώρες και οι τελικές λεπτομέρειες βρίσκονται υπό επεξεργασία για να τον παραχωρήσει η Κρουζ Αζούλ δανεικό για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς».