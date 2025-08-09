Σαουθάμπτον - Ρέξαμ 2-1: Ανατροπή στο 90+6′ και «ψυχρολουσία» για την ομάδα του Ρέινολντς

Η Ρέξαμ βρέθηκε μια ανάσα από το να γράψει ιστορία στην πρεμιέρα της Championship, όμως η Σαουθάμπτον είχε τον τελευταίο λόγο και, με μια απίθανη ανατροπή στις καθυστερήσεις, πήρε τη νίκη με 2-1.

Οι «νεοφώτιστοι» της κατηγορίας, που πέρσι εξασφάλισαν την τρίτη συνεχόμενη άνοδό τους, προηγήθηκαν στο 22ο λεπτό με εύστοχο πέναλτι του Τζος Γουίντας. Από εκεί και πέρα, οι «Άγιοι» πίεσαν, αλλά η ισοφάριση ήρθε με δραματικό τρόπο, λίγο πριν το φινάλε.

Στο 90’, ο Ράιαν Μάνινγκ εκτέλεσε αριστουργηματικά ένα φάουλ, φέρνοντας το ματς στα ίσα, ενώ στο 90+6’ ο Στέφενς ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας στους γηπεδούχους μια εντυπωσιακή νίκη και χαλώντας το ονειρικό ντεμπούτο της ομάδας των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ Μακέλενι στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.