Λεβαδειακός: Φέρνει τον Παλάσιος και ολοκληρώνει την αργεντίνικη τριπλέτα

Ο Λεβαδειακός είναι προ των πυλών να ολοκληρώσει μια ηχηρή μεταγραφή, προσθέτοντας στο ρόστερ του τον Σεμπαστιάν Παλάσιος και συμπληρώνοντας έτσι την… αργεντίνικη τριπλέτα στην επίθεση, με τα αρχικά «PBP».

Το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8), η ομάδα της Βοιωτίας προανήγγειλε μέσω των social media την απόκτηση του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με τη διοίκηση και βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Το μόνο που απομένει για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή είναι να περάσει ο Παλάσιος τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Με την προσθήκη του, ο Λεβαδειακός ενισχύεται σημαντικά στην επιθετική του γραμμή, προσδοκώντας σε μια δυνατή σεζόν στη Stoiximan Super League.