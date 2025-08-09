Λεβαδειακός: Φέρνει τον Παλάσιος και ολοκληρώνει την αργεντίνικη τριπλέτα

Το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8), η ομάδα της Βοιωτίας προανήγγειλε μέσω των social media την απόκτηση του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με τη διοίκηση και βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επίσημη ανακοίνωση.
Το μόνο που απομένει για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή είναι να περάσει ο Παλάσιος τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.
Με την προσθήκη του, ο Λεβαδειακός ενισχύεται σημαντικά στην επιθετική του γραμμή, προσδοκώντας σε μια δυνατή σεζόν στη Stoiximan Super League.