Ο Ριμπάλτα έδειξε πως η ΑΕΚ θέλει χρόνο και σωστές επιλογές

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου βλέπει που θέλει να φτάσει η ΑΕΚ, αλλά ξέρει πως χρειάζεται χρόνο και τύχη

Τρίτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ για φέτος, πρώτη αγωνιστική του τρίτου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι τρεις ισοπαλίες των ελληνικών ομάδων, ο Ολυμπιακός που δείχνει εξαιρετικός ως τώρα στα φιλικά του, συνθέτουν σκηνικό που μας οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα για τον καθένα. Ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί σε υψηλότερο λέβελ και αυτό θα κρίνει την σεζόν του, ο Παναθηναϊκός έχει δομικά θέματα και απλά τώρα πέφτουν όλοι στην επιθετική αφλογιστία, ο ΠΑΟΚ δείχνει να είναι αφόρητα πιεσμένος και δίχως φρεσκάδα.

Αλλά εδώ, το βασικό μας ζητούμενο πριν και μετά από κάθε συζήτηση για τον ανταγωνισμό, είναι η ΑΕΚ. Όπως σας είπα και μετά το ματς, ήταν ένα παιχνίδι που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «διδακτικό». Αφ’ ενός, αγωνιστικά είδαμε… τέσσερις διαφορετικές εικόνες σε ένα και μόνο 90λεπτο, αφ’ ετέρου η δημόσια τοποθέτηση του Ριμπάλτα μας έδειξε πολλά για το σχέδιο που επιχειρείται και έχει αναλάβει την διεύθυνση του.

Τι εννοούσε ο Ριμπάλτα

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ είπε πως θα απαιτηθούν ακόμα δύο μεταγραφικές περίοδοι, προκειμένου να φτάσει η ΑΕΚ σε αυτό που έχει στο μυαλό του. Δηλαδή, έθεσε ορίζοντα το προσεχές καλοκαίρι. Δεν είναι παράλογο. Δεν είναι ποδοσφαιρικά δόκιμο και είναι πολλές φορές καταστρεπτικό, να βάζεις μπουλντόζες και να τα αλλάζεις όλα σε ένα καλοκαίρι. Ειδικά όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο, όπως στην φετινή ΑΕΚ.

Αλλά για να ανεβάσεις επίπεδο, να αλλάξεις παίκτες και να προχωρήσεις με ένα σχέδιο που θα ανταποκρίνεται σε αυτό που οραματίζεσαι και έχεις παρουσιάσει στον ιδιοκτήτη, απαιτείται χρόνος και βέβαια σωστές επιλογές. Ελεγα πριν από μέρες για κακοφτιαγμένο ρόστερ και κάποιοι νομίζω το παρεξήγησαν. Το κακοφτιαγμένο στην περίπτωση της ΑΕΚ δεν αφορά με κακούς παίκτες, αλλά ζητήματα που ειδικά τώρα που υπάρχει Ευρώπη είναι ζήτημα, όπως η ισορροπία των Ελλήνων ξένων της ομάδας.

Η πραγματικότητα για το δεξί μπακ

Φέρνω παράδειγμα το θέμα του δεξιού μπακ, που κατά την κρίση μου είναι κρίσιμο ζήτημα για την ΑΕΚ. Προφανώς, όσοι είχαμε το προνόμιο να δούμε παίκτη σαν τον Μπορμπόκη να καλύπτει την θέση ή βλέπεις κινήσεις στον ανταγωνισμό (Ροντινέι, Βαγιαννίδης), επιθυμούν κάτι ποιοτικότερο για τα άκρα της ΑΕΚ. Ο Ρότα είναι ένας παίκτης που εξελίχθηκε απίστευτα, έκανε συνεχόμενες υπερβάσεις για να είναι βασικός στην ΑΕΚ και στην Εθνική και διαθέτει κάποια εξαιρετικά στοιχεία, που αφορούν κυρίως την ταχυδύναμη, αλλά και αδυναμίες στις αποφάσεις κυρίως δημιουργικά.

Αρέσει, δεν αρέσει, αυτήν την στιγμή είναι μονόδρομος για την ΑΕΚ η παρουσία του Ρότα. Ο παίκτης που θα έρθει δεν θα αντικαταστήσει στην Ευρώπη τον Οντουμπάτζο, γιατί αυτός είναι ήδη εκτός λίστας. Θα πρέπει να βγει κάποιος άλλος και ήδη έγινε τεράστιος θόρυβος με τα κοψίματα Ελίασον και Μαρσιάλ. Να κοπεί ο Γιόνσον; Θα φτάσει η υπόθεση του στα άκρα; Να μείνει εκτός ο Κουτέσα, που ακόμα δεν τον έχεις δει;

Οι μεταγραφές και το… τζένγκα

Και το ίδιο ισχύει και για τον Πήλιο. Να βγει ο Πενράις που δεν αγωνίζεται από την λίστα και να μπει το δεξί μπακ που θα έρθει; Θα πάρει η ΑΕΚ τεράστιο ρίσκο να πάει μόνο με τον Πήλιο αριστερά. Το πρόβλημα είναι δομικό και θα συνεχιστεί και αν με το καλό η ΑΕΚ βρεθεί στην τελική φάση του Κόνφερενς Λιγκ. Θα πρέπει να ληφθούν πολλές δύσκολες αποφάσεις και η ελληνική αγορά φαντάζει φτωχή για να δώσει λύσεις επιπέδου ΑΕΚ, ακόμα και με πολλά χρήματα αλά Καλοσκάμη. Βλέπετε πόσο ζορίζεται ο Ζίνι να προσαρμοστεί σε μια ομάδα με άλλες απαιτήσεις, μολονότι ξέρει και το περιβάλλον.

Με αυτό δεν λέω πως η ΑΕΚ δεν πρέπει να ενισχυθεί, το οποίο εδώ και μήνες, χρόνια, αναφέρω ως απαιτούμενο. Αλλά πως η όποια προσπάθεια ενίσχυσης, πέραν από την ανάγκη να αφορά καλύτερο παίκτη, θα πρέπει να συνδυαστεί σαν ένα μικρό ντόμινο, με κινήσεις αποχώρησης άλλων παικτών. Σα να παίζεις τζένγκα (που δεν είμαι και καλός) και να τραβάς κομμάτια προσθέτοντας ένα άλλο, αλλά προσεκτικά να μην πέσει όλο το οικοδόμημα.

Μια που αναφέρθηκα στα μπακ, μια αναγκαία διόρθωση για να είμαι δίκαιως. «Εκραξα» τον Πήλιο για την φάση του πρώτου γκολ, αλλά μαθαίνοντας ρεπορταζιακά τις οδηγίες του Νίκολιτς οφείλω να πω, ότι έκανα λάθος. Εκείνος που κάνει την σωστή κίνηση ακολουθώντας τον παίκτη του είναι ο Πήλιος. Ο προπονητής έχει ζητήσει από τους παίκτες να μην παίζουν για τεχνικό οφσάιντ, ειδικά τόσο ψηλά μέσα στο γήπεδο. Το λάθος είναι που παρασύρθηκε και ανέβηκε όλη η άμυνα και δεν ακολούθησε ο Ρέλβας.