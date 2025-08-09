Προς ομάδα τρίτης κατηγορίας ο Φαλκάο

Ο Ρανταμέλ Φαλκάο ενδέχεται να επιστρέψει στα γήπεδα της Ισπανίας, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα της Μούρθια, ομάδας που αγωνίζεται στη Γ’ κατηγορία.

Σύμφωνα με ισπανικά ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις και ο πρόεδρος της ομάδας, Φελίπε Μορένο, βλέπει με θετική ματιά την προοπτική μιας συνεργασίας με τον 39χρονο Κολομβιανό επιθετικό, που έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης αλλά και της Μονακό.

Ο «El Tigre» είναι αυτή τη στιγμή ελεύθερος, καθώς ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του με τη Μιγιονάριος στην Κολομβία, και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η Μούρθια, που θέλει να διεκδικήσει την άνοδο στη Segunda Division, βλέπει στο πρόσωπό του έναν ηγέτη τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου, ικανό να κάνει τη διαφορά.

Η τελευταία παρουσία του Φαλκάο στην Ισπανία ήταν με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, όπου αγωνίστηκε για τρεις σεζόν, καταγράφοντας 12 τέρματα σε 80 εμφανίσεις.

Παρά την ηλικία του, παραμένει ένας από τους πλέον χαρακτηριστικούς και αγαπητούς Λατινοαμερικανούς φορ των τελευταίων 20 ετών, με το ένστικτο του γκολ να τον συνοδεύει σε κάθε βήμα της καριέρας του.