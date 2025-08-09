Συνεχίζει στη Σεβίλλη ο Μαφέο - Είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό

Η Marca γράφει ότι ο 28χρονος δεξιός μπακ της Μαγιόρκα θα συνεχίσει υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα.

Ένας στόχος λιγότερος για τη θέση του δεξιού μπακ στον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Σαββάτου 9/8 της Marca ο Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλλη υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα. "Πάμπλο Μαφέο: προορισμός Σεβίλλη" είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος που συμπληρώνει "Ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα θα αποχωρήσει από την ομάδα μετά από τέσσερις σεζόν".

Ο 28χρονος αμυντικός αποχωρεί από την ομάδα εξαιτίας και των κακών σχέσεων που είχε με τους οπαδούς της.

Ο Μαφέο είχε ακουστεί και για τους «πράσινους» για αντικαταστάτης του Βαγιαννίδη επέλεξε τη Σεβίλλη ενώ για την απόκτηση του είχε ενδιαφερθεί και η Νότιγχαμ Φόρεστ.