Ολυμπιακός: Φουλ των αλλαγών με την Ουνιόν

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το φιλικό με τη γερμανική ομάδα.

Όλη την 11άδα που έπαιξε στο φιλικό της Παρασκευής με την Ελ Τααβόν άλλαξε, όπως ήταν αναμενόμενο ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ, για το φιλικό με την Ουνιόν (16.30).

Ο Τζολάκης θα υπερασπιστεί την ερυθρόλευκη εστία. Ο Κοστίνια θα βρεθεί στο δεξί άκρο της άμυνας με τον Μπρούνο αριστερά και κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Ρέτσο και Καλογερόπουλο.

Δίδυμο στα χαφ θα είναι οι Έσε και Χρήστος Μουζακίτης, με τον Τσικίνιο μπροστά τους. Ο Ζέλσον Μάρτινς θα είναι στο ένα άκρο της επίθεσης και ο Ρεμί Καμπελά στο άλλο, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να περνάει στην κορυφή της επίθεσης.