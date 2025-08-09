Τρεις εβδομάδες νοκ άουτ ο Λεβαντόφσκι στη Μπαρτσελόνα

Ο Πολωνός επιθετικός δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο.

Δεν ξεκινάω με τον καλύτερο τρόπο η αγωνιστική περίοδος για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο Πολωνός επιθετικός το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο και παρά την αισιοδοξία του ιατρικού τιμ, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι θα μείνει εκτός προπονήσεων για ακόμη τρεις εβδομάδες.

Ο επιθετικός της Μπάρτσα λοιπόν, θα χάσει το παιχνίδι με την Κόμο το βράδυ της Κυριακής 10/8, για το περίφημο «Γκαμπέρ», την πρόβα τζενεράλε πριν κάθε αγωνιστική περίοδο και ακόμη τους αγώνες με Μαγιόρκα (16/8), Λεβάντε (23/8) και Ράγιο Βαγιεκάνο (31/8). Η επιστροφή του υπολογίζεται μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες στις αρχές Σεπτέμβρη.