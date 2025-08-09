ΑΕΛ: Ματιές και σε Λοντίγκιν για τη θέση του τερματοφύλακα

Συνεχίζουν τις επαφές για πορτιέρο οι «βυσσινί».

Η ΑΕΛ συνεχίζει το ψάξιμο για τερματοφύλακα και μπορεί ο Σωκράτης Διούδης να αποτελεί το φαβορί αλλά όσο δεν κλείνει οι παράγοντες της ομάδας κοιτάζουν και άλλες περιπτώσεις.

Μια από αυτές φέρεται να είναι και ο 35χρονος Γιούρι Λοντίγκιν που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Οι «βυσσινί» παρακολουθούν στενά την περίπτωση τους και φέρονται μάλιστα, να έχουν εκφράσει και ενδιαφέρον για την απόκτηση τους.

Την ίδια ώρα, ο Σωκράτης Διούδης βρίσκονταν στον πάγκο της Γκαζιαντέπ, στον εντός έδρας αγώνα απέναντι στη Γαλατασαράι, την Παρασκευή 8/8, ωστόσο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 67ο λεπτό, μετά την αποβολή, με απευθείας κόκκινη κάρτα, του βασικού τερματοφύλακα, Μουσταφά Μποζάν, κρατώντας μάλιστα ανέπαφη την εστία του.