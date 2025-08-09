Ατρόμητος - Παναιτωλικός: Κοντράρονται σε… Σουπερλιγκάτο φιλικό

Φιλικό προετοιμασίας ανάμεσα στις δύο ομάδες στις 19.30 στο γήπεδο του Περιστερίου.

Φιλικό με… άρωμα Σούπερ Λιγκ θα διεξαχθεί το απόγευμα (19.30) στο Περιστέρι.

Ο Ατρόμητος θα κοντραριστεί με τον Παναιτωλικό και ο Λεωνίδας Βόκολος με τον Γιάννη Πετράκη θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα, λιγότερο από 20 ημέρες πριν από τη σέντρα του πρωταθλήματος.

Για τον Ατρόμητο είναι το τέταρτο φιλικό μετά την ήττα από την Ντέρμπι με 2-0, την ισοπαλία 0-0 με το Μαρκό και την ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης χωρίς τέρματα.

Ο Παναιτωλικός στα προηγούμενα φιλικά που έδωσε έφερε ισοπαλία χωρίς τέρματα με το Μαρκό, νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ, έφερε ισοπαλία 0-0 με τον Λεβαδειακό, ενώ σε φιλικά 45 λεπτών στο Καρπενήσι έμεινε στο 0-0 με την Κηφισιά ενώ έχασε 2-0 από τον Λεβαδειακό.

Το φιλικό θα μεταδοθεί από τη σελίδα του Ατρόμητου στο youtube.