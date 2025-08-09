Μπράντον: «Μιλήσαμε με τον ΠΑΟΚ για ανανέωση, μαγικό το πρωτάθλημα στο Βικελίδης»

Η πρώτη συνέντευξη του Μπράντον Τόμας ως παίκτης του Απόλλωνα Λεμεσού είχε πολύ από... ΠΑΟΚ - Οι ατάκες του Ισπανού για την ανανέωση που δεν έγινε και το πρωτάθλημα του 2024.

Αναλυτικά:

Για το αν είχε πρόταση από τον ΠΑΟΚ για νέο συμβόλαιο: “Μίλησα όντως με τον ΠΑΟΚ και υπήρχε πρόταση για έναν ακόμη χρόνο, αλλά εγώ ήθελα συμβόλαιο δύο ετών. Στη συνέχεια ήρθε η πρόταση του Απόλλωνα, την οποία αποδέχθηκα γιατί μου άρεσε το πρότζεκτ και η φιλοσοφία της ομάδας. Όπως είπα και πριν, ήθελα ένα μέρος όπου θα μπορούσε να ζήσει η οικογένειά μου. Το κυπριακό πρωτάθλημα βελτιώνεται κάθε χρόνο και το αποδεικνύουν οι επιτυχίες των ομάδων στην Ευρώπη”.

Για την πιο ξεχωριστή στιγμή που έζησε στον ΠΑΟΚ: Το γκολ στο “Κλεάνθης Βικελίδης” που μας έδωσε το πρωτάθλημα. Επίσης, η διαδρομή με το λεωφορείο προς την Τούμπα και μετά στον Λευκό Πύργο. Όσα ζήσαμε εκείνη τη μέρα δεν τα έχω ξαναζήσει. Ήταν κάτι μαγικό και εύχομαι να ζήσω ξανά παρόμοιες στιγμές.

Για τα μηνύματα που δέχθηκε στο Instagram μετά τη μεταγραφή του: “Δέχθηκα πολλά μηνύματα από τους οπαδούς του Απόλλωνα, οι οποίοι με καλωσόρισαν και μου ευχήθηκαν τα καλύτερα. Παράλληλα, έλαβα και πολλά μηνύματα από φιλάθλους του ΠΑΟΚ κάτω από την ανάρτηση του αποχαιρετισμού μου. Τα διάβασα όλα και ήταν πολύ όμορφα και συγκινητικά. Αυτό δείχνει πόσο με αγάπησαν στην πόλη και πως κατάλαβαν ότι έδινα τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Θα τους έχω για πάντα στην καρδιά μου”.