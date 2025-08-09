Oι πρωτοετείς φοιτητές της ακαδημίας του ΠΑΟΚ και η ξεχωριστή παρουσία του Μύθου

Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα εύσημα στους νεαρούς ποδοσφαιριστές του που παράλληλα αναμένεται να ξεκινήσουν και την φοιτητική τους περιπέτεια.

Αναλυτικά:

Είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι για τα παιδιά μας στο PAOK Academy που κέρδισαν άλλον έναν στόχο, αυτόν της εισαγωγής τους στο πανεπιστήμιο. Η γνώση είναι δύναμη και η μόρφωση ισχυροποιεί προσωπικότητες.

Τα θερμά μας συγχαρητήρια, λοιπόν, στα παιδιά που συνδύασαν πρωταθλητισμό και μελέτη με επιτυχία, τα θερμά μας συγχαρητήρια και στα παιδιά που πάντα προσπαθούν με επιμονή ακόμα κι αν δεν τα καταφέρνουν.

Επομένως διαθέτουμε πλέον και πρωτοετείς φοιτητές. Ο Ανέστης Μύθου, ο Πασχάλης Στύλος και ο Κωνσταντίνος Βυρσωκινός εισήχθησαν στα ΤΕΦΑΑ Σερρών, οι Θανάσης Παπανικόπουλος και Γιάννης Καραγιαννίδης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, ο Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Σέρρες, ο Γιώργος Κοσίδης στο Τμήμα Προπονητικής (δημόσιο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης), ο Γιάννης Τσιφούτης στο Τμήμα Διοίκησης και Οικονομίας του Τουρισμού (δημόσιο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης).