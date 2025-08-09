It's all about respect, mate

Αν τον ενδιαφέρουν τα λεφτά; Φυσικά, αυτή είναι η δουλειά του! Αν τα έβαζε πάνω απ’ όλα; Όχι. Ο σεβασμός είναι αδιαπραγμάτευτος. Η άγνωστη ιστορία του Γιώργου Γιακουμάκη, που αφήνει πίσω του τουλάχιστον 700.000 ευρώ για να απελευθερωθεί από την Κρουζ Αζούλ και να φορέσει την φανέλα του ΠΑΟΚ, αποδεικνύει πως υπάρχουν αξίες που δεν έχουν τιμή.

Στη Σέλτικ ένιωσε βασιλιάς. Αγαπήθηκε ως βασιλιάς. Σκόραρε ασταμάτητα, σήκωσε το πρωτάθλημα και κέρδισε την αγάπη των οπαδών. Κι όμως, όταν ήρθε η ώρα της ανανέωσης, ένιωσε πως τον κοροϊδεύουν. Παρά το γεγονός ότι είχε υπογράψει με συμβόλαιο «λαχείο», που τον έφερε στο κλαμπ με πολύ μικρό κόστος, όταν ζήτησε την εκτίμηση που δικαιούταν, έλαβε ελάχιστη ανταπόκριση. Δεν ήταν θέμα μόνο χρημάτων, αλλά σεβασμού.

Έτσι, στην «ωραιότερη» ποδοσφαιρική ηλικία, πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αναζητώντας ένα περιβάλλον όπου θα τον εκτιμούν, τόσο ως παίκτη όσο και ως άνθρωπο.

Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, ο Γιακουμάκης είχε μιλήσει για πρώτη φορά για τους λόγους που τον έκαναν να αποχωρήσει από τους Κέλτες, παρά τη βαθιά αγάπη που έτρεφε για την ομάδα.

«Η καριέρα ενός ποδοσφαιριστή είναι για δέκα, στην καλύτερη 15 χρόνια. Ήμουν 26, είχα οικογένεια, είχα ένα παιδί, το δεύτερο ήταν καθ' οδόν και… είχα ένα γελοίο συμβόλαιο με τη Σέλτικ. Όταν υποβιβάστηκε η Φένλο, μας επηρέασε όλους πολύ, και εμένα πάρα πολύ. Φαντάσου να σκοράρεις σε 30 παιχνίδια 29 γκολ και μετά να μην έχεις καμία προσφορά μέχρι τις 26 Αυγούστου.»

«Όταν τελικά η Σέλτικ συνειδητοποίησε ότι “Ω, δεν έχει άλλη επιλογή, μόνο εμείς είμαστε”, το εκμεταλλεύτηκαν και μου έδωσαν ένα γελοίο συμβόλαιο. Όταν υπέγραψα, μου είπαν: “Αν αποδείξεις τι αξίζεις, το καλοκαίρι θα κάτσουμε και θα σου δώσουμε αυτά που πρέπει”. Αλλά φυσικά αυτό ήταν ψέμα για να με φέρουν εκεί.»

«Όταν τελικά βγήκα πρώτος σκόρερ και κερδίσαμε το πρωτάθλημα, ενώ με πήραν μόνο για 2.5 εκατομμύρια, είπα: “Εντάξει, εγώ απέδειξα τον εαυτό μου, έκανα το κομμάτι μου, τώρα κάνε κι εσύ το δικό σου”. Μίλησα μαζί τους και τους είπα: “Πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να μου δώσετε αυτά που αξίζω”. Εκείνοι μου πρόσφεραν μόνο 1.000 λίρες παραπάνω την εβδομάδα. Αυτή ήταν η πρόταση που μου έκαναν...»

«Είπα: “Εντάξει, δεν είναι θέμα των 1.000 λιρών παραπάνω, με κοροϊδεύετε. Δεν με εκτιμάτε”. Ζήτησα να μην κάνουν καμία άλλη προσφορά γιατί ένιωθα ότι με απαξίωσαν και δεν εκτίμησαν όσα έδωσα στην ομάδα και τη σχέση που είχαμε. Δεν με ενδιέφερε πια, τελείωσα μαζί τους.»

«Ήταν θέμα εκτίμησης. Ακόμα και αν μου έδιναν τα ίδια χρήματα ή κάτι πολύ λίγο παραπάνω, θα ήταν θέμα εκτίμησης, να μου πουν “Αυτό είναι, έτσι στο δείχνουμε”. Δεν ήξερα αν θα έβρισκα τα χρήματα που ήθελα μετά, δεν είχα άλλη προσφορά, ήμουν στον αέρα.»

«Αλλά είπα: “Όχι, δεν νιώθω ότι με εκτιμούν ως παίκτη. Δεν εκτιμούν τι έκανα γι’ αυτούς, ότι ήρθα εδώ με αυτό το γελοίο συμβόλαιο, με πήραν για το τίποτα”. Αλλά μετά κερδίσαμε το πρωτάθλημα, γιατί αν θυμάσαι, άρχισα να παίζω όταν ήμασταν δεύτεροι. Κοιτάξτε τα στατιστικά, ήμασταν δεύτεροι όσο ήμουν τραυματίας. Και από τη στιγμή που γύρισα, προσπεράσαμε τη Ρέιντζερς και πήραμε το πρωτάθλημα.

Νιώθω ότι έβαλα το χεράκι μου, λίγο ή πολύ, δεν ξέρω. Κερδίσαμε σχεδόν τα πάντα. Τι άλλο θέλετε; Και όταν ένιωσα ότι απλά ψεύδονται και το μόνο που τους νοιάζει είναι τα λεφτά και δεν νοιάζονται για τις σχέσεις, για τους οπαδούς, είπα “Εντάξει, ήρθε η ώρα να φύγω”».

Και αυτό δεν το διαπραγματεύεται μέχρι και σήμερα...

Οι Μεξικανοί τονίζουν πως, τρόπον τινά, «αγόρασε» την ελευθερία του για να ενταχθεί στον ΠΑΟΚ, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 700.000 ευρώ, προκειμένου να επαναπατριστεί και να φορέσει τη φανέλα του Δικεφάλου υπό καθεστώς δανεισμού.

Από εχθές αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, αφήνοντας πίσω του το Μεξικό για να ανοίξει μία νέα σελίδα και να τη γράψει, βάσει της δικής του φιλοσοφίας και αρχής!