Ολοκληρώθηκε και επίσημα η σπουδαία μεταγραφή της Γιουνάιτεντ με Σέσκο! (pic)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή μεταγραφή, αποκτώντας τον Σλοβένο επιθετικό Μπέντζαμιν Σέσκο από τη Λειψία.

Η ανακοίνωση της μετακίνησης ήρθε να ενισχύσει το ρόστερ του προπονητή Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος έχει ήδη φέρει στην ομάδα τους Ματέους Κούνια και Μπράιαν Εμπεμό, επενδύοντας συνολικά 150 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές.

Το κόστος για την απόκτηση του 22χρονου Σέσκο ανέρχεται σε 76,5 εκατομμύρια ευρώ, με πιθανή αύξηση έως τα 85 εκατ. μέσω μπόνους επίτευξης στόχων. Ο νεαρός φορ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Την περασμένη σεζόν, ο Σέσκο πέτυχε 21 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ σε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Συνολικά με τη Λειψία μετρά 39 γκολ και 8 ασίστ σε 87 ματς.