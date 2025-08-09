Ο Βαγγέλης Παυλίδης θα αποχωρήσει από την Μπενφίκα μόνο αν ενεργοποιηθεί η ρήτρα των 100 εκατομμυρίων ευρώ!

Η διοίκηση της Μπενφίκα είναι απόλυτη σχετικά με το μέλλον του Έλληνα επιθετικού και δεν σκοπεύει να τον παραχωρήσει, εκτός αν κάποια ομάδα πληρώσει το εξωπραγματικό ποσό της ρήτρας αποδέσμευσής του, που ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 26χρονος επιθετικός έχει καθιερωθεί ως βασικό αστέρι των «αετών» της Λισαβόνας, μετά από μια εξαιρετική σεζόν με 30 γκολ και 12 ασίστ, κερδίζοντας πλήρως την εμπιστοσύνη του προπονητή Μπρούνο Λαζ, ο οποίος τον θεωρεί ηγέτη στην επίθεση.

Στην αρχή της τρέχουσας σεζόν, ο Παυλίδης επιβεβαίωσε την κλάση του, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στο Σούπερ Καπ κόντρα στη Σπόρτινγκ.

Το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα λήγει το 2029 και ο σύλλογος τον θεωρεί κομβικό παίκτη για τους φετινούς στόχους του, αρνούμενος να υποχωρήσει από τις απαιτήσεις του. Με λίγα λόγια, όποιος επιθυμεί τον Παυλίδη θα πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.