Σε κόντρα Μπόκα-Ουνιόν για τον Ζενόν, μπλοκάρει η μεταγραφή στον Ολυμπιακό

Μπόκα Τζούνιορς και Ουνιόν Σάντα Φε δεν τα βρίσκουν για τα χρήματα από την πιθανή πώληση του Κέβιν Ζενόν, τον οποίο θέλει ο Ολυμπιακός.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν καταθέσει πρόταση ύψους 7 εκατ. δολαρίων για το 80% των δικαιωμάτων του Αργεντινού εξτρέμ και πέρα από το γεγονός ότι αυτή δεν ικανοποιεί την Μπόκα Τζούνιορς, υπάρχει ακόμη ένα σημαντικό εμπόδιο για την υλοποίηση της μεταγραφής. Το γεγονός ότι η προηγούμενη ομάδα του, η Ουνιόν έχει κρατήσει σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης και δεν ικανοποιείται από την πρόταση της Μπόκα να κρατήσει όλο το ποσό της μεταγραφής του Ζενόν και η ίδια (η Ουνιόν) να διατηρήσει το 20% του παίκτη σε μελλοντική πώλησή του από τον Ολυμπιακό.

Ο πρόεδρος της Ουνιόν, Λουίς Σπαν δήλωσε σχετικά στο "DSports":

«Λάβαμε μια ενημέρωση ότι η Μπόκα θέλει να κρατήσει αποκλειστικά τα χρήματα που προσφέρονται. Ο εκπρόσωπος μού τηλεφώνησε για να μας ζητήσει να παραμείνουμε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με το 20% μιας μελλοντικής πώλησης. Αυτή δεν είναι η θέση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεδομένων των οικονομικών αναγκών των συλλόγων με ασθενέστερη οικονομία, δεν είμαστε σε θέση να αναβάλουμε τα έσοδα.

Μας φάνηκε λογικό να μας καταβληθεί ένα ποσοστό από την Μπόκα ή να υποχωρήσει και να μοιραστεί το 20% των εσόδων της μαζί μας. Αν όχι, δεν θα γίνει η πώληση ή η αγγλική ομάδα θα ανεβάσει την προσφορά της. Κάποιος θα πρέπει να υποχωρήσει. Θέλουμε να συνεργαστούμε, αλλά όχι να υποχωρήσουμε εντελώς».

Πάντως, ο ισχυρός άνδρας της Ουνιόν κατέληξε λέγοντας ότι επιθυμία του είναι να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή του Ζενόν: «Θέλουμε οι παίκτες που φεύγουν από την ομάδα μας να αποκτήσουν διεθνή φήμη, γιατί ενισχύουν το εμπορικό σήμα της Ουνιόν. Είναι ένας σημαντικός στόχος για τους παίκτες μας να το επιτύχουν αυτό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ώστε η ομάδας μας να γίνει αναγνωρίσιμη».