Θλίψη στην οικογένεια του Άρη: Πέθανε ο Θόδωρος Πάλλας, μέλος της χρυσής γενιάς του 70'

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη. Ο Θόδωρος Πάλλας έφυγε από τη ζωή, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του, ο πρόεδρος των βετεράνων ποδοσφαιριστών του συλλόγου, Γιάννης Βένος.

«Ένας θρύλος του Άρη ο Θόδωρος Πάλλας, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Άρη και ίσως το καλύτερο μπακ-χαφ που έβγαλε το Ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε σήμερα για το μεγάλο ταξίδι!Ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας, ένας μαχητής μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως μου είπε η σύζυγός του Αλίκη, έφυγε σαν Άγγελος!

Καλό ταξίδι αγαπημένε συμπαίκτη, συνοδοιπόρε, συναθλητή! Καλό ταξίδι στο Φως! Όλη η οικογένεια του Άρη, και ιδιαίτερα εμείς οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Άρη, θα σε μνημονεύουμε με εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη, όχι μόνο επειδή ήσουν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως επειδή ήσουν ένας υπέροχος άνθρωπος, αφοσιωμένος στην οικογένειά σου, στην σύζυγό σου Αλίκη και τα δύο σου παιδιά, την Φαίη και τον Νίκο πού λάτρευες και ήταν όλη σου η ζωή!

Θερμά συλλυπητήρια, από όλη την οικογένεια του Άρη, στη σύζυγό του Αλίκη, και στα δύο του παιδιά την Φαίη και τον Νίκο, που ήταν όλη του η ζωή! Καλό παράδεισο φίλε μας!

Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ...», έγραψε επί λέξει στην ανάρτησή του ο Γιάννης Βένος, μέσω των social media.