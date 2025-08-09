Εκρέμ Κονούρ: «Η Λιλ έχει προβάδισμα έναντι του Παναθηναϊκού για Καλάμπρια»

Επιβεβαιώνει και ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος τη μάχη Παναθηναϊκού και Λιλ για την απόκτηση του Νταβίντε Καλάμπρια, δίνοντας προβάδισμα στους Γάλλους.

Οι Πράσινοι έχουν κάνει all in για το μεγάλο colpo με τον πρώην αρχηγό της Μίλαν, ώστε να καλύψουν το κενό στο δεξί άκρο της άμυνάς τους.

Φυσικά δεν θα μπορούσαν να είναι οι μόνοι που διεκδικούν τον 28χρονο διεθνή Ιταλό άσο, με τη Λιλ να είναι μία από τους αντιπάλους τους.

Σύμφωνα μάλιστα με τον γνωστό Τούρκο "μεταγραφολόγο", Εκρέμ Κονούρ: «Ο Νταβίντε Καλάμπρια έχει λάβει προσφορές από τη Λιλ και τον Παναθηναϊκό, αλλά η Λιλ προηγείται στην κούρσα λόγω της συμμετοχής της στο Europa League (απευθείας στη League Phase) και των οικονομικών δεδομένων».