O Χοάν Γκονθάλεθ σταματά το ποδόσφαιρο στα 23 του λόγω καρδιακού προβλήματος - Η συγκινητή ανάρτηση

Ο Χοάν Γκονθάλεθ, πρώην μέσος της Λέτσε και γέννημα των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο σε ηλικία μόλις 23 ετών, εξαιτίας καρδιολογικού προβλήματος.

Μετά από έναν χρόνο μακριά από τα γήπεδα, ο Ισπανός ποδοσφαιριστής έκανε γνωστό μέσω συγκινητικού μηνύματος στα social media ότι η απόφαση ήταν αναπόφευκτη, καθώς η διάγνωση ήρθε πριν από περίπου έναν χρόνο.

Κατά τη θητεία του στη Serie A, κατέγραψε 64 εμφανίσεις με τη Λέτσε, σημειώνοντας 2 τέρματα και μοιράζοντας 4 ασίστ, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει συλλόγους όπως η Μίλαν.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο νεαρός ποδοσφαιριστής θυμήθηκε έντονα τις στιγμές που έζησε στο γήπεδο:



«Σήμερα είναι μία από τις πιο δύσκολες, αλλά και πιο σημαντικές ημέρες της ζωής μου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μετά από μήνες σκέψης και στιγμές αβεβαιότητας, ήρθε η ώρα να ανακοινώσω ότι βάζω τέλος στην ποδοσφαιρική μου καριέρα.

Θυμάμαι το άγγιγμα του βρεγμένου χορταριού, τις φωνές της εξέδρας, τον ήχο της μπάλας, την ένταση πριν τη σέντρα… Ήταν μέρες με κούραση και λάθη, αλλά και γέλια, γκολ, αγκαλιές, βλέμματα συνενοχής με τους συμπαίκτες. Θυμάμαι τα αποδυτήρια, τις συμβουλές των βετεράνων, τις πλάκες, τις συζητήσεις που γίνονται μόνο μέσα σε μια ομάδα. Και πάνω απ’ όλα, θυμάμαι το βλέμμα της οικογένειάς μου στην κερκίδα».



Ο Ισπανός ευχαρίστησε θερμά τη Λέτσε, τον πρόεδρο, τους προπονητές, τους συμπαίκτες και τον κόσμο της ομάδας:

«Δεν ήσασταν απλώς θεατές, αλλά κομμάτι αυτής της ιστορίας. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω μέλος μιας πραγματικής οικογένειας».



Ο Γκονθάλεθ αποχαιρέτησε και την πόλη που τον φιλοξένησε με λόγια γεμάτα συγκίνηση:



«Η Λέτσε θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Από την πρώτη μέρα ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Ήταν προνόμιο να ζήσω εδώ».