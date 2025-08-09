Αστέρας Aktor: Βρήκε τον στόπερ που έψαχνε

Η ομάδα της Αρκαδίας είναι κοντά στον Φινλανδό Ιβάνοφ που έμεινε ελεύθερος από την Μπραουνσβάιγκ.

Στην αγορά της Αργεντινής έψαχνε όπου μάλιστα είχε βάλει στο στόχαστρο τον Νικολάς Μεριάνο, στη Γερμανία φαίνεται ότι βρίσκει τον στόπερ που θέλει ο Αστέρας Aktor.

Η ομάδα της Αρκαδίας είναι κοντά στην απόκτηση του 30χρονου Φινλανδού στόπερ (υψ. 1,97μ.) Ρόμπερτ Ιβάνοφ, που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Μπραουνσβάιγκ.

Πρόκειται για παίκτη που έχει φορέσει 39 φορές την φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του έχοντας παίξει απέναντι στην Ελλάδα δύο φορές την περσινή σεζόν γνωρίζοντας αμφότερες την ήττα (3-0 εκτός, 2-0 εντός).

Ο Ιβάνοφ στο παρελθόν έχει περάσει από τις Μιλιπούρο, Βίικινγκιτ και Χόνκα της πατρίδας του, αλλά και την Βάρτα Πόζναν από την Πολωνία.