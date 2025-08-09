Χριστογεώργος: «Ο ΟΦΗ να διεκδικήσει την πέμπτη θέση»

Ο τερματοφύλακας της ομάδας του Ηρακλείου έθεσε τους στόχους των Κρητικών για τη νέα χρονιά.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στη βάση του και πλέον έχει αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV ο Νίκος Χριστογεώργος στάθηκε στο φιλικό του επόμενου Σαββάτου κόντρα στην Μπολόνια αλλά και την πρεμιέρα απέναντι στον Παναθηναϊκό, και έθεσε τους στόχους της ομάδας.

«Έχουμε ακόμη κάποια βήματα μπροστά σε επίπεδο προετοιμασίας. Δώσαμε πολλά φιλικά παιχνίδια και είχαμε δυνατές προπονήσεις. Θεωρώ ότι κερδίσαμε πολλά πράγματα και ανυπομονούμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θα πάμε στην Ιταλία για να δώσουμε ένα πολύ δυνατό φιλικό. Να δώσουμε και πάλι τον καλύτερο μας εαυτό, ώστε να βγάλουμε πράγματα ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος. Όπως κάθε χρόνια θέλουμε να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Να διεκδικήσουμε την 5η θέση και να κάνουμε μια αξιέπαινη πορεία, γιατί όχι σαν την περυσινή, στο κύπελλο».