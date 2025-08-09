Ποιες μεταγραφές; Η Ντόρτμουντ έδωσε 11 εκατ. για την ανακαίνιση της... κουζίνας του γηπέδου της!

Τη στιγμή που οι φίλοι της Ντόρτμουντ περιμένουν περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας τους, οι Βεστφαλοί διέθεσαν ένα τεράστιο ποσό για να ανακαινίσουν την... κουζίνα του «Signal Iduna Park» σύμφωνα με την Bild.

Μέχρι στιγμής έχει δώσει περί τα 57 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τους Τζομπ Μπέλιγχαμ, Γιαν Κουτό και Ντάνιελ Σβένσον. Σίγουρα δεν τα λες λίγα, ασχέτως αν το ταμείο είναι ήδη στο "συν" τα χρήματα βγήκαν μόνο από την πώληση του Γκίτενς στην Τσέλσι, ενώ στα ταμεία μπήκαν ακόμη 12,5 εκατ. ευρώ από τους Κουλιμπαλί και Μουκόκο.

Είναι γεγονός όμως πως στις τάξεις των φίλων της Ντόρτμουντ υπάρχει δυσαρέσκεια το φετινό καλοκαίρι για την καθυστέρηση στην ενίσχυση της ομάδας και διαβάζοντας την είδηση που έφερε στο φως η Bild, μάλλον θα τους ήρθε... κάπως.

Όπως αναφέρεται, οι Βεστφαλοί διέθεσαν ένα τεράστιο ποσό, που φτάνει τα 11 εκατ. ευρώ για να ανακαινίσουν την κουζίνα του γηπέδου τους, του «Signal Iduna Park»! Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ανακαίνιση κατέστη υποχρεωτική μετά από έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας, η οποία έκρινε τις εγκαταστάσεις απαρχαιωμένες.