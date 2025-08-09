Μεταγραφή για τη νεοφώτιστη Ελλάς Σύρου

Η νησιώτικη ομάδα απέκτησε τον 19χρονο Χρύσανθο Γκέζο

Ακόμη μια μεταγραφή πραγματοποίησε η Ελλάς Σύρου που θα αγωνιστεί φέτος, για πρώτη φορά στη Super League 2.

Η νησιώτικη ομάδα απέκτησε τον 19χρονο Χρύσανθο Γκέζο που αγωνίζονταν στον Ηλυσιακό.

Η ανακοίνωση:

«Η Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την απόκτηση του ταλαντούχου μεσοεπιθετικού Χρύσανθου Γκέζου. Ο 19χρονος αριστερός εξτρέμ (γεννημένος το 2005) προέρχεται από τον Ηλυσιακό, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των αναπτυξιακών τμημάτων του Ατρομήτου, αγωνιζόμενος με επιτυχία στις ομάδες Κ19 και Κ17 της περιστεριώτικης ΠΑΕ.

Ο Γκέζος διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, ταχύτητα και ικανότητα στο «ένας με έναν», στοιχεία που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Η οικογένεια της Ελλάς Σύρου τον καλωσορίζουν στο σύλλογο και του εύχονται υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα μας».