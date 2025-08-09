Ατρόμητος: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ο νεαρός Μπάτος

Ο 19χρονος άσος που προέρχεται από τον Ιάσονα Ιλίου επέλεξε τον αριθμό «33».

Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο υπέγραψε ό νεαρός Κωνσταντίνος Μπάτος.

Η ανακοίνωση της ομάδας του Περιστερίου:

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την υπογραφή το πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Κωνσταντίνο Μπάτο, που θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Κωνσταντίνος Μπάτος (5/4/2006) προέρχεται από τις Ακαδημίες του Ιάσονα Ιλίου, εκεί όπου τον εντόπισε το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας μας και τον ενέταξε στα κλιμάκια των Ακαδημιών μας και συγκεκριμένα στην Κ15 του συλλόγου μας. Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας αγωνίζεται με την ίδια ευκολία στις δύο θέσεις των εξτρέμ.

«Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές μέρες της ζωής μου! Υπέγραψα επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα που υποστηρίζω από μικρός, με την ομάδα στην οποία έβλεπα από τις εξέδρες του γηπέδου μας στο Περιστέρι.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Γιάννη Αγγελόπουλο, τον προπονητή μας, τον κ. Λεωνίδα Βόκολο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, αλλά και φυσικά όλους τους προπονητές και τους ανθρώπους που με βοήθησαν να εξελιχθώ και με καθοδήγησαν όλα τα τα χρόνια στην Ακαδημία του Ατρόμητου.

Ωστόσο, τα όνειρά μου με τον Ατρόμητο δεν σταματούν εδώ. Στόχος μου είναι να δουλέψω σκληρά, μέσω των προπονήσεων και της δουλειάς μου να κερδίσω τις ευκαιρίες και αυτές να τις αξιοποιήσω, ώστε να βοηθήσω και εγώ από την πλευρά μου την ομάδα».