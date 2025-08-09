Καβάλα: Απέκτησε Μεξικανό μεσοεπιθετικό

Ο ΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Ρούμπερ Ερνάντεζ

Ο γεννημένος στην ΗΠΑ με καταγωγή από το Μεξικό, μεσοεπιθετικός αγωνίζονταν πέρυσι στον Εθνικό Άχνας όπου μέτρησε 10 συμμετοχές, αλλά μόλις 43 αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση της Καβάλας:

«Η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Rubén Hernández. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός με καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε ομάδες όπως η Club Tijuana, Dorados Sinaloa, και πιο πρόσφατα στην κυπριακή ομάδα Α’ Εθνικής, Εθνικός, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες τόσο στο μεξικανικό όσο και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Με κύριο χαρακτηριστικό του την τεχνική κατάρτιση και την ταχύτητα, ο Rubén έρχεται να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2025/26. Ruben καλωσήρθες!».