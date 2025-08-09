Ολυμπιακός: Μετά την Ολλανδία, δυνατό φιλικό στη Γερμανία

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται απόψε (16.30) με την Ουνιόν Βερολίνου.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν την Παρασκευή της Αλ Τααβόν από τη Σαουδική Αραβία με 2-1 και με απολογισμό πέντε νίκες και μια ισοπαλία ολοκλήρωσαν τα φιλικά τους στην Ολλανδία, όπου πραγματοποίησαν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Στη συνέχεια αναχώρησαν για τη Γερμανία όπου απόψε (16.30, Cosmote Sport 1) αντιμετωπίζουν την Ουνιόν Βερολίνου που ξεκινάει όπως και ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, στις 23 Αυγούστου.

Ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ πραγματοποίησε αλλαγές, χρησιμοποίησε στη γραμμή κρούσης τον Γιαζίτσι, έμεινε ικανοποιημένος από τους νέους και σήμερα θα χρησιμοποιήσει τους «βασικούς» όπως ο Ελ Κααμπί που είδαν το χθεσινό φιλικό με τις φόρμες τους.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων έχει αρχίσει για τον Ολυμπιακό που εκτός από το αποψινό φιλικό στη συνέχεια έχει δύο πολύ δυνατά τεστ με Νάπολι στις 14/8 και Ίντερ δύο ημέρες αργότερα.

Στο αποψινό φιλικό δεν αναμένεται να αγωνιστούν οι Μπιανκόν, Γιάρεμτσουκ ενώ θα πάρει πιθανότατα χρόνο συμμετοχής ο Έσε.

Η Ουνιόν Βερολίνου, δίνει το όγδοο φιλικό προετοιμασίας της. Έχει απολογισμό τρεις νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες. Ξεκίνησε με πιο χαλαρά ματς, νικώντας κατά σειρά τις Σουντ (1-9), Αχρενσφέλντε (0-5), ΛΑΣΚ (0-2). Ακολούθησε η ισοπαλία με τη Ραπίντ (1-1) και οι ήττες από Γκρόιτερ Φιρτ (0-1), Σβάινφουρτ (0-1) και Εσπανιόλ (0-1).

Πιθανή ενδεκάδα Ολυμπιακού: Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Μπρούνο –Γκαρθία, Μουζακίτης – Ζέλσον, Τσικίνιο, Καμπελά – Ελ Κααμπί.