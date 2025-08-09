Η Παρί περιμένει προτάσεις για τον Ντοναρούμα

Ο Ιταλός τερματοφύλακας δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Παριζιάνους και βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου.

Η συνεργασία του Τζίτζι Ντοναρούμα με την Παρί ολοκληρώνεται το 2026 και ο κίνδυνος οι Γάλλοι να χάσουν τον 26χρονο πορτιέρε ως ελεύθερο είναι ορατός, για αυτό τον έχουν στην λίστα των υπό παραχώρηση παικτών.

Ήδη για την περίπτωση του Ιταλού τερματοφύλακα έχουν δείξει ενδιαφέρον η Τσέλσι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Ίντερ, που έχουν κάνει κρούση στην Παρί για να ενημερωθούν για τα οικονομικά δεδομένα.

Οι Παριζιάνοι έχουν ενημερώσει ότι ο Ντοναρούμα είναι διαθέσιμος με ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ και πλέον περιμένουν τους τρεις ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους.