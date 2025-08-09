Τερ Στέγκεν: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα θα συνεργαστώ με την ομάδα για να βρεθεί λύση»

Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν τοποθετήθηκε για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας ότι θέλει να επιλυθεί η παρεξήγηση και να βρεθεί η καλύτερη λύση για τον ίδιο και τους Καταλανούς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γερμανός τερματοφύλακας:

«Οι τελευταίοι μήνες ήταν δύσκολοι για μένα, τόσο σωματικά όσο και προσωπικά. Προτεραιότητά μου ήταν πάντα να επιστρέψω στο γήπεδο και να βοηθήσω την ομάδα.

Η απόφαση για την επέμβαση ελήφθη σε συνεργασία με ιατρικούς επαγγελματίες και εγκρίθηκε από τον σύλλογο, με στόχο την προστασία της μακροπρόθεσμης καριέρας μου.

Υπήρξαν πολλές αβάσιμες εικασίες. Θέλω να διευκρινίσω ότι όλες οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις ολοκληρώθηκαν πριν από την επέμβαση. Είναι άδικο να υπονοείται ότι ο τραυματισμός μου χρησιμοποιήθηκε για να εγγραφούν άλλοι.

Πάντα ενήργησα με επαγγελματισμό και σεβασμό. Αγαπώ βαθιά τη Μπαρτσελόνα, αυτή την πόλη και τους οπαδούς. Η δέσμευσή μου προς τον σύλλογο είναι απόλυτη. Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με τη διοίκηση του συλλόγου για να επιλύσω αυτή την κατάσταση με εποικοδομητικό τρόπο.

Πολλά μπορεί να έχουν αλλάξει, αλλά ένα πράγμα δεν θα αλλάξει ποτέ: Σας αγαπώ, Culers!».