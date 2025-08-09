Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα παρουσιάσει τον Σέσκο πριν το φιλικό με την Φιορεντίνα

Ο Μπέντζαμιν Σέσκο λογίζεται πλέον ως παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για την μεταγραφή του 22χρονου επιθετικού.

Την Παρασκευή, ο νεαρός Σλοβένος στράικερ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε, ενώ ολοκληρώθηκε και η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα σε Γιουνάιτεντ και Λειψία.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αγγλίας, ο Σέσκο θα υπογράψει το πρωί του Σαββάτου το συμβόλαιό του με την Γιουνάιτεντ, που θα είναι πενταετούς διάρκειας και θα ακολουθήσει η ανακοίνωση της μεταγραφής του.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι», μάλιστα θα κάνουν την επίσημη παρουσίαση του 22χρονου επιθετικού στο Όλντ Τράφορντ, πριν την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης με την Φιορεντίνα, για να εισπράξει το πρώτο χειροκρότημα από τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ.