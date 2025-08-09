Γκλάσνερ:«Ελπίζουμε να παίξουμε στο Europa League»

Η Κρίσταλ Πάλας αντιμετωπίζει την Λίβερπουλ για το Community Shield (10/8) με ανησυχίες που αφορούν τραυματισμούς και κυρίως την αναμονή της απόφασης στην έφεση κατά της απόφασης της UEFA να την υποβιβάσει από το Europa League.

Ο Αυστραικός προπονητής Όλιβερ Γκλάσνερ οδήγησε την Πάλας στο πρώτο της μεγάλο τρόπαιο, νικώντας τη Μάντσεστερ Σίτι και κατακτώντας το Κύπελλο Αγγλίας. Αλλά η χαρά για την πρώτη εμφάνιση της ομάδας του Νότιου Λονδίνου στο Community Shield έχει αμβλυνθεί από τα εκτός γηπέδου προβλήματά της.

Η Πάλας...υποβιβάστηκε στο Conference League- gια την πρώτη της σεζόν σε διοργάνωση της UEFA από το Κύπελλο Intertoto του 1998- τον περασμένο μήνα για φερόμενη παραβίαση κανονισμών ιδιοκτησίας πολλών συλλόγων, επειδή ο Τζον Τέξτορ, πρόεδρος της Λιόν, και της Eagle Football Group, είχε επίσης πλειοψηφικό μερίδιο στην Πάλας.

Η Eagle πούλησε το μερίδιό της στην Πάλας τον περασμένο μήνα και ο αγγλικός σύλλογος άσκησε έφεση κατά του υποβιβασμού στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS). «Αν πρέπει να παίξουμε στην Conference League, νιώθουμε σαν να έχουμε τιμωρηθεί», δήλωσε (8/8) ο Γκλάσνερ στους δημοσιογράφους.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η ετυμηγορία θα μας φέρει πίσω στο Europa League, επειδή, όπως είπα, δεν έχουμε κάνει τίποτα κακό». Για την αναμέτρηση της Κυριακής στο Γυουέμπλεϊ ο Γκλάσνερ δεν μπορεί να υπολογίζει στον επιθετικό Έντι Ν’ Κέτια, ο οποίος θα μείνει εκτός για οκτώ εβδομάδες μετά από τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ενώ και ο μέσος Σεκ Ντουκουρέ θα λείψει για δύο μήνες.



«Ήμασταν αρκετά παθητικοί στην μεταγραφική περίοδο. Πρέπει να προσθέσουμε μερικούς παίκτες για να είμαστε έτοιμοι για όλες τις διοργανώσεις», είπε ο Αυστριακός προπονητής. «Σε μια τέτοια κατάσταση τώρα, σίγουρα χρειαζόμαστε δύο ακόμη παίκτες, έναν στην άμυνα και έναν στην επίθεση».

Ο Γκλάσνερ είπε ότι οι παίκτες του ανυπομονούν να αντιμετωπίσουν την πρωταθλήτρια της Premier League, Λίβερπουλ, ανεξάρτητα από τα προβλήματα: «Η Λίβερπουλ είναι μια κορυφαία ομάδα και είναι πολύ καλύτερο από το να παίζεις φιλικά. Είναι μια ευκαιρία να κερδίσεις ένα τρόπαιο και η ευκαιρία να ανταγωνιστείς τους πρωταθλητές. Θέλουμε να δείξουμε ξανά την προσωπικότητά μας», πρόσθεσε.