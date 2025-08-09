Η Αστον Βίλα απέκτησε τον Γκεσάν από τη Νις με 35 εκατ.

Περίπου μία εβδομάδα πριν την έναρξη των υποχρεώσεών της στην Premier League, η Αστον Βίλα ενίσχυσε την επιθετική της γραμμή με την απόκτηση του Εβάν Γκεσάν από τη Νις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Γαλλία αλλά είναι διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους «χωριάτες», σε μία μεταγραφή που κόστισε περίπου 35 εκατ. ευρώ.

Προϊόν των ακαδημιών της Νις, ο Γκεσάν έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην ομάδα της Κυανής Ακτής το 2020. Πέρασε ως δανεικός από τη Λοζάνη και τη Ναντ και πέρυσι έκανε εξαιρετική σεζόν, με δώδεκα γκολ στο γαλλικό πρωτάθλημα, βοηθώντας τη Νις να κατακτήσει την τέταρτη θέση και να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.