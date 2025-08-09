Σλοτ: «Είναι ωραίο αν μπορείς να ξεκινήσεις τη σεζόν με έναν τίτλο»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, δήλωσε την Παρασκευή (8/8) ότι η ομάδα του απολαμβάνει την πρόκληση να αντιμετωπίσει την Κρίσταλ Πάλας στο Community Shield.

Η Λίβερπουλ, η οποία κατέκτησε την Premier League την περασμένη σεζόν εξασφαλίζοντας τον 20ό τίτλο Αγγλίας, αντιμετωπίζει την νικήτρια του Κυπέλλου (FA Cup), Κρίσταλ Πάλας, στο Γουέμπλεϊ την Κυριακή. Η Λίβερπουλ στοχεύει στον 17ο τίτλο του Community Shield, με τον τελευταίο της να έρχεται το 2022.

«Είναι ωραίο αν μπορείς να ξεκινήσεις τη σεζόν κερδίζοντας κάτι. Έχουμε μια ευκαιρία στην αρχή της σεζόν. Αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη ομάδα της Κρίσταλ Πάλας. Έχουν δείξει πόσο δύσκολο είναι να κερδίσεις ένα μοναδικό παιχνίδι μαζί τους», δήλωσε ο Σλοτ στους δημοσιογράφους.

Το τελευταίο ταξίδι της Λίβερπουλ στο Γουέμπλεϊ έληξε με μια απροσδόκητη ήττα με 2-1 στον τελικό του League Cup από τη Νιούκαστλ τον Μάρτιο, αλλά ο Σλοτ δεν έμεινε σε αυτό. «Δεν κοιτάζω πίσω γιατί είναι ένα διαφορετικό σύστημα που έπαιξε η Νιούκαστλ», είπε ο Ολλανδός προπονητής και πρόσθεσε:

«Αλλά ο τρόπος που έπαιξαν μπορεί να είναι παρόμοιος με τον τρόπο που παίζει η Πάλας. Χρησιμοποίησαν κάθε φάουλ για να βάλουν την μπάλα στην περιοχή μας. Η Πάλας είναι απειλή στις στημένες φάσεις. Υπάρχουν ίσως μερικές επικαλύψεις μεταξύ των δύο ομάδων. Την Κυριακή, ένα γκολ θα αξίζει πολύ».

Ο Σλοτ ρωτήθηκε για το μέλλον του Νούνιες και αν η Λίβερπουλ θα επιδιώξει να αποκτήσει τον επιθετικό της Νιούκαστλ, Αλεξάντερ Ισάκ, ως αντικαταστάτη του 26χρονου:

«Ποτέ δεν μιλάς για παίκτες που δεν είναι δικοί σου, οπότε μπορώ να μιλήσω για τον Ούγκο, τον οποίο υπογράψαμε πρόσφατα και τα έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα», είπε ο Σλοτ. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την ομάδα που έχουμε και υπάρχουν κάθε λόγο να είμαστε χαρούμενοι, επειδή κερδίσαμε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν.

Εντάξει, οι παίκτες έφυγαν, αλλά έχουμε φέρει και παίκτες, ενώ οι νεαροί τα πάνε καλά. Αυτή τη στιγμή, ο Ντάργουιν μπορεί να φύγει, αλλά τα πράγματα δεν έχουν υπογραφεί ακόμα, οπότε πρέπει να περιμένουμε μερικές μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό, αλλά υπάρχει πιθανότητα να φύγει».