Ανακοίνωσε Χραντέτσκι η Μονακό

Ο πολύπειρος Φινλανδός τερματοφύλακας, Λούκας Χραντέτσκι, υπέγραψε στη Μονακό ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (8/8) η ομάδα του Πριγκιπάτου.

Ο 35χρονος γκολκίπερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με οψιόν επέκτασης και για τρίτη σεζόν. Η μεταγραφή του ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, συν ένα εκατομμύριο σε μπόνους, σύμφωνα με διάφορες πηγές κοντά στην ομάδα.

Γεννημένος στη Σλοβακία, της οποίας έχει επίσης την υπηκοότητα, ο διεθνής Φινλανδός (101 συμμετοχές) έχει αγωνιστεί σε 323 αγώνες στο γερμανικό πρωτάθλημα και 55 σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τις ομάδες της Άιντραχτ Φρανκφούρτης και της Λεβερκούζεν.

Ήταν βασικός και αρχηγός της Μπάγερ στην ιστορική σεζόν 2023/24, όπου η Λεβερκούζεν κατέκτησε το γερμανικό πρωτάθλημα αήττητη. Ο Τιάγκο Σκούρο, γενικός διευθυντής της Μονακό, δήλωσε ότι βρήκε με τον Χραντέτσκι, τον τερματοφύλακα με ηγετικές ικανότητες που αναζητούσε.