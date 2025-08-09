Τέλος εποχής για την ιστορική Φίτεσε!

Ο ιστορικός σύλλογος του Άρνεμ, με έτος ίδρυσης το 1892, εξαφανίζεται από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο της Ολλανδίας.

Η έφεση που είχε υποβάλει η Φίτεσε για ανάκτηση της άδεια της -στην προσπάθεια του συλλόγου να ανατρέψει την απόφαση της Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να ανακαλέσει την επαγγελματική της άδεια-, απορρίφθηκε από δικαστήριο, με την KNVB να κατηγορεί τον σύλλογο για χρόνια παραβίαση των κανονισμών διαφάνειας και παραπλάνηση του συστήματος αδειοδότησης.

Η ανακοίνωση της Φίτεσε:

«Η Φίτεσε έχασε τη χθεσινή συνοπτική διαδικασία στο Περιφερειακό Δικαστήριο Μίντεν-Νέντερλαντ. Το δικαστήριο αποφάσισε να επικυρώσει την απόφαση της επιτροπής αδειοδότησης και της επιτροπής εφέσεων και να μην την αναστείλει.

Η Φίτεσε είναι εντελώς συντετριμμένη από το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον δικαστή, η επιτροπή αδειοδότησης της KNVB εφάρμοσε σωστά τους κανονισμούς αδειοδότησης και οι αποφάσεις δεν παραβίασαν τις αρχές της εύλογης και της δίκαιης μεταχείρισης.

Η απόφαση σημαίνει ότι η Φίτεσε αποκλείεται προσωρινά από τη συμμετοχή στο Keuken Kampioen Divisie. Η Φίτεσε θα εξετάσει προσεκτικά αυτήν την απόφαση και θα εξετάσει τα επόμενα βήματά της. Ο σύλλογος θα ανακοινώσει σύντομα τα ευρήματά του».